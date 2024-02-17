Назван объем торговли между Ираном и Индией в 2023 году

БАКУ /Trend/ - В 2023 году общий объем торговли между Ираном и Индией составил $1,836 миллиарда, говорится в сообщении министерства торговли и промышленности Индии, передает Trend.

Торговый оборот между двумя странами уменьшился на 26 процентов по сравнению с предыдущим годом, когда в 2022 году этот показатель составлял 2,499 миллиарда долларов.

Согласно данным министерства, за последний год Иран экспортировал товаров на сумму 699 миллионов долларов в Индию, и значительных изменений по сравнению с 2022 годом не наблюдалось.

В 2023 году нефтепродукты стали основным товаром, импортированным Индией из Ирана, причем в этом году Индия импортировала такую продукцию на сумму 221 миллион долларов. Это увеличение на 26 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Сырье для производства красителей и различные фрукты также оказались среди крупнейших экспортируемых товаров из Ирана в Индию в 2023 году.

Экспорт товаров из Индии в Иран за январь-декабрь 2023 года снизился на 35 процентов и составил $1,187 миллиарда. В предыдущем году экспорт из Индии в Иран составил 1,847 миллиарда долларов.

Рис был главным экспортным продуктом из Индии в Иран в 2023 году. Экспорт риса из Индии в Иран сократился на 34 процента в 2023 году, с 1,98 миллиарда долларов в 2022 году до 723 миллионов долларов.