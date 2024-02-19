Товарооборот между Ираном и Татарстаном вырос на 25%

БАКУ /Trend/ - Генеральный консул Исламской Республики Иран в Казани Давуд Мирзахани сообщил, что объем товарооборота между Ираном и Республикой Татарстан в 2023 году вырос на 25% и превысил отметку в 200 миллионов долларов, передает Trend.

Давуд Мирзахани подчеркнул, что в 2022 году этот объем составил около 182 миллионов долларов.

Он также упомянул о заключении соглашения о свободной торговле между Ираном и странами-членами Евразийского экономического союза, куда входит Россия, отметив, что ожидается значительное увеличение двустороннего товарооборота после его вступления в силу и отмены таможенных пошлин на большое количество товаров.

Давуд Мирзахани отметил, что активизация коридора Север-Юг и параллельное строительство и развитие транспортной инфраструктуры в обеих странах, а также строительство железнодорожной линии Решт-Астара, могут существенно улучшить торговлю между Ираном и Россией, включая Татарстан и другие регионы Поволжья.