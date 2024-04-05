БАКУ /Trend/ - В Иране произошло три землетрясения подряд

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, сегодня в провинции Хузестан произошло три землетрясения подряд.

Согласно отчету, землетрясения силой 4,1, 4,4 и 4,9 балла по шкале Рихтера были зафиксированы в городе Мошраге указанной провинции.

Как сообщили в Национальном центре сейсмологии Института геофизики Тегеранского университета, землетрясения произошли последовательно около 12:15 и на глубинах 8, 19 и 31 километра.

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