Иран выловил на Каспии свыше 21 тыс. тонны кильки

БАКУ /Trend/ - В 2018 году Иран выловил на Каспии свыше 21 тысяч тонн кильки, что на 13 процентов больше по сравнению с 2017 годом (18,6 тысячи тонн). Об этом сказал генеральный директор управления охоты и промысла Организации рыболовства Ирана Мухтар Ахунди, сообщает в среду Trend.

По словам Ахунди, у Ирана нет какой-либо программы по развитию рыболовства на Каспии. Гендиректор добавил, что Организация рыболовства Ирана нацелена на сохранение рыбных запасов Каспийского моря, и в начале апреля и осенью на Каспии приостанавливается вылов рыбы.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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