Три иранские нефтехимические компании продают акции

БАКУ /Trend/ - В этом году (год в Иране начался 21 марта 2019 года) три нефтехимические компании Ирана - Nouri Petrochemical Company, Bandar Imam Petrochemical Company и Bouali Sina Petrochemical Company, выставят свои акции на бирже.

Об этом исполнительный директор иранского холдинга нефтехимической промышленности Персидского залива (Persian Gulf Petrochemical Industry Co) Джафар Рабии сказал информационному порталу компании NIPNA, сообщает в понедельник Trend.

По словам Рабии, работы по формированию финансового механизма продакжи акций Nouri Petrochemical Company уже завершаются, и дата вынесения акций на биржу зависит от Биржевой организации.

Рабии отметил, что реализовано 95 процентов производственного плана, предусмотренного в прошлом году. С запуском двух нефтехимических заводов Илам, Лордеган и Бид-Боланд производство возрастет в сравнении с прошлым годом.

«Сбор факельных газов в нефтяных зонах на юге Ирана - один из основных приоритетов холдинга. Они транспортируются на перерабатывающий завод, а затем в качестве топлива используются на нефтехимических заводах», - сказал Рабии.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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