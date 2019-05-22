Эксперт: 70% товарооборота Ирана не с соседними странами (Эксклюзив)

22 мая 2019 10:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иран планирует развивать торговлю с соседними странами, но в настоящее время 70 процентов товарооборота Ирана приходится на отдаленные государства, сказал в среду Trend иранский эксперт Фаршид Багириан.

По словам Багириана, одно из условий расширения торговли с соседними странами – это укрепление морской торговли.

«Торговля Ирана со странами Персидского залива сегодня на очень низком уровне, потому что в сфере морской торговли должен быть предпринят ряд шагов в области безопасности», - добавил экономист.

Эксперт отметил, что Иран может увеличить товарооборот с соседними странами, изучив их потребности в торговой сфере: «Для увеличения экспорта в соседние страны Иран должен локализовать производственные мощности в приграничных областях, потому что там (в областях) легче изучить потребности и выбор соседних стран».

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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