Иран наращивает переработку нефти

25 июня 2019 10:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иран повысит ежедневную переработку нефти с 1,7 до 1,9 миллиона баррелей.

Об этом сказал замминистра нефти Ирана и исполнительный директор Национальной компании по нефтепереработке и дистрибьюторству Алирза Садигабади, сообщает во вторник Trend со ссылкой на информационный портал компании.

По словам замминистра, наряду с переработкой нефти Иран увеличит и переработку газового конденсата, повысив его с 450 до 500 тысяч баррелей в день.

Отметив, что производственный потенциал НПЗ «Звезда Персидского залива» вырос с 360 до 400 тысяч баррелей, Садигабади добавил, что в следующем месяце этот показатель составит 420 тысяч, а в первые месяцы осени достигнет 450 тысяч баррелей.

Замминистра также добавил, до конца иранского года (год начался 21 марта 2019 года) на заводе переработка нефти составит 480 тысяч баррелей в день.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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