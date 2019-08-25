Иран запросил у Запада разрешить экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки

25 августа 2019 20:21 (UTC+04:00)

Иран запросил разрешение на экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки в качестве жеста доброй воли Запада. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС в воскресенье агентству Reuters сообщили иранские дипломатические источники после того, как глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф прибыл во французский Биарриц, где проходит саммит Группы семи (G7).

По их данным, в случае успешного продвижения переговоров с европейскими представителями Иран хочет еще больше увеличить объем экспорта нефти, а также намерен вернуться к первоначальному исполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Ранее AFP со ссылкой на администрацию президента Франции информировало, что министры иностранных дел Франции и Ирана Жан-Ив Ле Дриан и Мохаммад Джавад Зариф проводят встречу на полях саммита Группы семи (G7). Решение об этой встрече было принято в субботу вечером по итогам рабочего ужина лидеров стран G7.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

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