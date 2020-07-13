Иран строит железную дорогу для обеспечения грузового транзита между РФ и Индией

Иранcкие власти начали работы по строительству железной дороги между городом Захедан и портом Чабахар в Оманском заливе. Протяженность полотна составит 628 км, сообщает Trend со ссылкой на mk.ru.

Главное предназначение ветки - перевалка грузов из стран СНГ и обеспечения железнодорожного транзита между Индией и Россией.

Когда грузовые перевозки запустятся, пропускная способность порта Чабахар увеличится с 2,5 до 8,5 млн. тонн.