Иран строит железную дорогу для обеспечения грузового транзита между РФ и Индией
Иранcкие власти начали работы по строительству железной дороги между городом Захедан и портом Чабахар в Оманском заливе. Протяженность полотна составит 628 км, сообщает Trend со ссылкой на mk.ru.
Главное предназначение ветки - перевалка грузов из стран СНГ и обеспечения железнодорожного транзита между Индией и Россией.
Когда грузовые перевозки запустятся, пропускная способность порта Чабахар увеличится с 2,5 до 8,5 млн. тонн.
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