Иран строит железную дорогу для обеспечения грузового транзита между РФ и Индией

Экономика 13 июля 2020 09:52 (UTC+04:00)
Иран строит железную дорогу для обеспечения грузового транзита между РФ и Индией

Иранcкие власти начали работы по строительству железной дороги между городом Захедан и портом Чабахар в Оманском заливе. Протяженность полотна составит 628 км, сообщает Trend со ссылкой на mk.ru.

Главное предназначение ветки - перевалка грузов из стран СНГ и обеспечения железнодорожного транзита между Индией и Россией.

Когда грузовые перевозки запустятся, пропускная способность порта Чабахар увеличится с 2,5 до 8,5 млн. тонн.

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