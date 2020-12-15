Объем экспорта из северных портов Ирана увеличился на 40%

Экспорт товаров через северные порта Ирана на берегу Каспийского моря увеличился на 40% за первые восемь месяцев текущего 1399 иранского года (20 марта 2020 г. - 20 ноября) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Об этом заявил во вторник Управляющий директор "Khazar Shipping Company" Давуд Тафти.

По словам Тафти, 24 торговых судна из Ирана перевозят товары в Россию и страны СНГ через Каспийское море.

Он напомнил, что недавно были организованы регулярные контейнерные перевозки из порта Астара в порт Актау в Казахстане и Астрахани в России. "На этом маршруте еженедельно будут работать две регулярные перевозки, одна - из Астары в порт Актау и другая услуга осуществляется по маршруту Энзели-Астара до порта Актау", уточнил Тафти.

Порт Астара занимает 60 гектаров и является первым портом частного сектора в Иране. Это ближайший и самый экономичный способ торговли и транспорта между Азией, Африкой и Европой. Он предназначен для погрузки и разгрузки грузовых судов грузоподъемностью 2500 тонн.