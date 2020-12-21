Объем иностранных инвестиций в промышленность Ирана вырос на 71% за восемь месяцев

Общий объем иностранных инвестиций в промышленность, горнодобывающую промышленность и торговлю Ирана вырос на 71% за последние восемь месяцев текущего 1399 иранского года (20 марта - 20 ноября) по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

«За указанный период Иран привлек около 1,022 млрд. долларов иностранных инвестиций в промышленность, добычу полезных ископаемых и торговлю», - говорится в сообщении Министерства промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли.

Также предполагается, что за прошлый год эта цифра составила 597 миллионов долларов.

В отчете добавлено, что Германия, Китай, Турция и Индия были четырьмя странами, сделавшими крупные инвестиции в Иран за восьмимесячный период, и отмечается, что количество инвесторов из Афганистана превышает количество инвесторов из других стран.

В соответствующем выступлении в конце августа генеральный директор Организации инвестиционной, экономической и технической помощи Ирана Абольфазл Кудехи сказал, что, в отличие от большинства стран, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Иране утроились, несмотря на эпидемию коронавируса и незаконные санкции США.

Кудехи заявил 28 августа, что постоянное присутствие иностранных инвесторов в Иране и объем их инвестиций утроились в текущем (2020) году по сравнению с предыдущим годом, несмотря на самые жесткие санкции, обрушившиеся на страну.

«Подход иностранных инвесторов к Ирану был положительным», - отметил он, добавив, что растущий объем инвестиций доказывает, что упорный труд будет эффективным даже в самых суровых условиях.