В Иране открыты новые нефтехимические объекты

Президент Ирана Хасан Рухани открыл несколько нефтехимических проектов, в том числе завод по переработке этана, в провинции Фарс на юге Ирана, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

Как сообщает IRNA, эти проекты были открыты в рамках третьего плана Ирана по увеличению нефтехимических мощностей.

Завод по переработке этана был построен рядом с газоперерабатывающим заводом "Парсиан" в регионе Мор в провинции Фарс и должен приносить доход в один миллиард долларов ежегодно.

Завод будет питаться от объектов в Ассалуйе и будет производить комбинации метана и газа, такие как этан, бутан и пропан.

Капитал для проекта был предоставлен за счет инвестиций в размере 152 000 миллиардов риалов и 608 миллионов долларов иностранных инвестиций.

Проект также создал 1500 рабочих мест.

Между тем, Зафар Афшун, заместитель губернатора провинции Фарс, сказал, что для проектов требуется 80 000 кубометров воды в год, и она будет поступать через колодцы, но в долгосрочной перспективе планируется подавать воду из Персидского залива.