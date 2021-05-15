Годовой экспорт шафрана из Ирана превысил 190 млн. долларов

Иранские фермеры, выращивающие шафран, экспортировали 324,589 тонн продукции на сумму более 190 миллионов долларов в 60 зарубежных стран в течение предыдущего 1399 иранского календарного года (закончившегося 20 марта), сообщил представитель Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA), передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

По словам Рухоллы Латифи, более 78 процентов упомянутого экспорта в стоимостном выражении было направлено пяти основным потребителям иранского шафрана, сообщает IRNA.

В Гонконг - 74 578 кг (кг) на сумму 46,626 млн. долларов, в Объединенные Арабские Эмираты - 59 791 кг на сумму 33,942 млн. долларов, в Испанию - 49 025 кг на сумму 26,44 млн. долларов, в Китай - 40 139 кг на сумму 22,504 млн. долларов и в Афганистан - 33 781 кг стоимостью 19,168 миллиона долларов.

По словам Латифи, на указанные пять стран приходилось 79 процентов от общего экспорта шафрана Исламской республики по весу.

Иран является одним из ведущих производителей шафрана в мире, и более 90 процентов его продукции экспортируется в зарубежные страны.

Страна экспортировала 192 тонны шафрана на сумму 117,5 миллиона долларов в зарубежные страны за первые восемь месяцев предыдущего иранского календарного года (20 марта - 20 ноября 2020 г.).

Гонконг, Испания, ОАЭ, Китай и Афганистан также были крупнейшими импортерами шафрана за указанные восемь месяцев.

На основе многостороннего меморандума о взаимопонимании (MOU), подписанного между Плановой и бюджетной организацией (PBO) Ирана и тремя банками страны в начале октября 2020 года, на поддержку индустрии шафрана было выделено 10 триллионов риалов (около 238,09 миллиона долларов).

Меморандум о взаимопонимании был подписан заместителем главы ОПО Хамидом Пур-Мохаммади и управляющими директорами Сельскохозяйственного банка, банка Меллат и Банка развития экспорта Ирана.

Выступая на церемонии подписания, Пур-Мохаммади отметил, что упомянутое финансирование будет предоставлено производителям и переработчикам шафрана в виде банковских средств для поддержки производства шафрана, а также упаковки и обработки этого продукта, на который повлияла вспышка коронавирус.

По словам чиновника, процентная ставка по указанным объектам составит 18 процентов, из которых РВО согласился выплатить три процента.