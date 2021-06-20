Объем торговли между Ираном и ОАЭ к концу года достигнет 20 миллиардов долларов

К концу текущего 1400 иранского календарного года (март 2022 года) ожидается достижение объема торговли между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) 20 миллиардов долларов.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на İran.ru, сказал глава Объединенной торговой палаты Иран-ОАЭО Фаршид Фарзанеган.

«На основе достигнутых договоренностей между двумя странами и экономических прогнозов, товарооборот двух сторон достигнет 20 миллиардов долларов к концу текущего [иранского календарного] года», - приводит его слова портал Торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Ирана (ICCIMA).

Фарзанеган оценил текущую торговлю между Ираном и ОАЭ примерно в 15 миллиардов долларов, заявив: «Обе стороны стремятся увеличить торговый оборот до 30 миллиардов долларов к 2025 году».

«Если мы сможем расширить нашу торговлю с ОАЭ, Россией и Турцией, экспортные возможности Ирана значительно вырастут», - добавил чиновник.

ОАЭ являются основным торговым партнером Ирана с точки зрения импорта и третьим по величине экспортным партнером страны.