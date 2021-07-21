Объем товарооборота между Ираном и Китаем может достичь $60 млрд

Объем товарооборота между Ираном и Китаем после снятия антииранских санкций может достичь новой рекордной отметки в 60 млрд долларов. Об этом заявил в среду президент Ирано-китайской торговой палаты Маджид Реза Харири, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

По его словам, на торгово-экономические отношения Китая и Ирана никогда не влияла политическая ситуация. "Годовой торговый потенциал двух стран до введения новых санкций против Ирана (в 2018 году) составлял около 60 млрд долларов. Объем товарооборота между Тегераном и Пекином может достичь этого показателя после снятия с Ирана экономических ограничений", - сказал Харири.

"Китай — лидирующая экономическая сила в мире. Он является одной из основных стран, которая поддерживает торгово-экономические отношения с Ираном на протяжении последних четырех десятилетий и занимает первое место среди торговых партнеров Ирана на протяжении последних 10 лет", - заявил чиновник.

Он сказал, что объем товарооборота между двумя странами ранее достиг рекордного уровня, составив 51, 8 млрд долларов.

По его словам, в случае снятия с Тегерана санкций Ирану и Китаю будет очень легко достичь этого показателя.