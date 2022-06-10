Индия и Иран договорились ускорить строительство порта Чабахар

Власти Индии и Ирана договорились о расширении индийских инвестиций в строительство иранского порта Чабахар в Оманском заливе, имеющего важное значение в торговле двух стран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило в пятницу агентство PTI, договоренности были достигнуты на переговорах министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна с индийскими лидерами в ходе его визита в Нью-Дели.

"На встрече в среду с премьер-министром Индии Нарендрой Моди мы наметили долгосрочную дорожную карту сотрудничества наших стран и договорились об активизации индийских инвестиций в строительство иранского порта Чабахар, который станет важным транзитным пунктом и будет иметь стратегическое значение для торговли Ирана и Индии" - цитирует агентство главу иранского МИД.

По словам Абдоллахияна, на его переговорах с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром были рассмотрены возможности перехода двусторонней торговли на бартерную основу с расчетами в национальных валютах и создания для этого специального банковского механизма.

"Такой механизм полностью отвечает международному праву. Он предназначен для активизации торговли и банковского-финансового взаимодействия. Иран успешно использует его в торговле с десятками государств", - заявил Абдоллахиян.

Он отметил, что "у Тегерана и Нью-Дели есть широкие возможности развивать взаимную торговлю независимо от односторонних санкций США, которые не продлятся долго".