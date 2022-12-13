Экспорт морепродуктов из Ирана значительно вырос

За первые семь месяцев текущего 1401 иранского года (21 марта — 22 октября) из Ирана было экспортировано более 88 000 тонн морепродуктов на сумму 172 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на iran.ru.

По словам главы Союза производителей и экспортеров морепродуктов Ирана, за первые семь месяцев текущего иранского года из Ирана было экспортировано более 88 000 тонн морепродуктов на сумму 172 миллиона долларов, что на 15% и 60% больше в тоннаже и стоимости, соответственно, по сравнению с с аналогичным периодом прошлого года,

«В этом году мы экспортировали морепродукты в 57 стран», — цитирует ILNA слова Али Акбара Ходаи.

По словам чиновника, иранская индустрия морепродуктов создала около 260 000 прямых рабочих мест.

«Около 50% рабочих мест в перерабатывающих компаниях, консервных отраслях, отделах исследований и разработок и образовательных центрах занимают женщины», — сказал он.