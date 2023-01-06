В Иране сообщили о предотвращении кибератак на ЦБ страны

Прошлой ночью Центральный банк Ирана и местные мессенджеры «Бале» и «Рубика» подверглись атакам типа «распределенный отказ в обслуживании». Об этом сообщил в пятницу заместитель министра связи и информационных технологий Ирана Амир Ладжеварди, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Прошлой ночью Центральный банк и платформы «Бале» и «Рубика» подверглись атакам типа «распределенный отказ в обслуживании» (DDoS)", заявил он, добавив, что эти кибератаки были предотвращены.

"Большинство иностранных атак в последнее время направлено против банков и финансовых учреждений, интернет-провайдеров и коммуникационных инфраструктур, которые были предотвращены", добавил Ладжеварди.