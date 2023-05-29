БАКУ /Trend/ - Экспорт иранских товаров в Россию увеличился на 30%, передает Trend со ссылкой на данные таможни исламской республики, которые были опубликованы по итогам 1401 года по иранскому календарю, что соответствует периоду с марта 2022 года по март 2023 года.

Согласно статистике, в указанный период Россия закупила у Ирана 1,419 млн тонн товаров на сумму $743,882 млн и поднялась с 11-го на 10-е место в списке крупнейших импортеров республики.

Больше всего Россия импортировала продукцию, обозначенную в данных таможни как "детали турбореактивных или турбовинтовых двигателей, кроме неподвижных и подвижных лопаток газовых турбин". В структуре экспорта на эту позицию приходится $68 млн, или 9,21% стоимости всех товаров.