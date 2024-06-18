Иран увеличит производство бытовых приборов

БАКУ/Trend/ - В прошлом году производство бытовых приборов в Иране выросло на 18,2 процента.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на иранские СМИ, об этом сказал генеральный секретарь Ассоциации производителей бытовой техники Ирана Омид Фазлиния.

По его словам, экспорт бытовой техники в прошлом году составил 400 миллионов долларов, что свидетельствует об увеличении качества и производства запчастей и различных видов бытовой техники, которые конкурентоспособны на мировых рынках.

Фазлиния напомнил, что в 2022 году в стране было произведено 16 миллионов 500 тысяч штук различной бытовой техники, а в 2023 году этот показатель увеличился до 19 миллионов 500 тысяч штук, то есть рост составил 18,2 процента.

Он сообщил, что в 2024 году планируется произвести 22 миллиона 500 тысяч штук бытовой техники, что составит 15-процентный рост.