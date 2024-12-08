Объем выданных кредитов в Иране увеличился

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 ноября 2024 года) кредиты, предоставленные банками и финансовыми учреждениями в Иране, выросли на 19,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 ноября 2023 года).

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете Центрального банка Ирана.

Согласно отчету, за указанный период банки и финансовые учреждения в Иране предоставили кредиты в различных секторах на сумму 32,9 квадриллиона риалов (около 70 миллиардов долларов). В то время как стоимость кредита, предоставленного иранскими банками за аналогичный период прошлого года, составила около 27,6 квадриллиона риалов (около 58,8 миллиарда долларов).

В секторе услуг было выдано кредитов на сумму 13,2 квадриллиона долларов (около 28 миллиардов долларов).

За указанный период банки и финансовые учреждения предоставили кредиты промышленному и горнодобывающему секторам на сумму 12,6 квадриллиона риалов (около 26,9 миллиарда долларов).

Согласно отчету, за указанный период в Иране был предоставлен кредит в торговом секторе на сумму около 3,53 квадриллиона риалов (около 7,5 миллиарда долларов).

Сельскохозяйственный сектор Ирана предоставил кредиты на сумму около 1,89 квадриллиона риалов (около 4,02 миллиарда долларов) в течение 8 месяцев.

В течение 8 месяцев Иран предоставил жилищному и строительному сектору кредиты на сумму около 1,65 квадриллиона риалов (около 3,5 миллиарда долларов).

В других сферах было выдано кредитов на общую сумму 45,6 триллиона риалов (около 97 миллионов долларов).

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