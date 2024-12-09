Назван объем планируемых инвестиций в строительство СЭС в иранской провинции Гум

БАКУ /Trend/ - Инвестиции в размере 1 триллиона риалов (около 2,1 миллиона долларов) будут вложены в строительство солнечных электростанций в провинции Гум на севере Ирана.

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ Юсиф Садеши, исполнительный директор по распределению иранской компании "Гум Электрик".

По его словам, уже достигнуты договоренности об инвестировании указанной суммы в строительство СЭС в провинции Гум.

Садеги отметил, что до сих пор в провинции Гум в строительство солнечных электростанций были вложены инвестиции в размере 4,78 триллиона риалов (около 10 миллионов долларов).

Официальный представитель компании подчеркнул, что в настоящее время производство электроэнергии солнечными электростанциями в провинции составляет 18,3 тысяч кВт/ч, что играет важную роль в сокращении нехватки электроэнергии в провинции.

Отметим, что, по данным иранской Организации по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности (Isan'S Renewable Energy and energy efficiency Organization), в настоящее время мощность электростанций Ирана по возобновляемым источникам энергии составляет 1317 мегаватт. Производственный потенциал солнечных электростанций в Иране составляет 608 мегаватт, а это 60 процентов потенциала страны по производству электроэнергии из возобновляемых источников энергии.