Производство медного концентрата в Иране увеличилось

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (с 20 марта по 20 декабря 2024 года) производство медного концентрата Национальной компанией медной промышленности Ирана выросло на 6 процнетов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта по 21 декабря 2023 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальную компанию медной промышленности Ирана.

За 9 месяцев Национальная компания медной промышленности Ирана произвела 1,9 миллиона тонн медного концентрата. За аналогичный период прошлого года производство медного концентрата компании составило около 945 тысяч тонн.

За указанный период Национальная компания произвела около 260 тысяч тонн анодов, что на 1,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года (257 тысяч тонн).

Кроме того, компания произвела около 217 тысяч тонн катодов. Производство катодов выросло на 3.2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (210 тысяч тонн).

За 9 месяцев компания добыла 223 миллиона тонн минералов. Это на 9 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. За аналогичный период прошлого года компания добыла 204 миллиона тонн минералов.

Отметим, что, согласно заявлению Национальной компании медной промышленности Ирана, запасы меди в стране составляют 19 миллиардов тонн. Сарчешмя и Сунгун считаются главными медными рудниками Ирана.

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