В Иране началась разработка новых нефтяных месторождений

БАКУ /Trend/ – В западной провинции Ирана Керманшах 25 января стартовала разработка нефтяных месторождений Сумар, Саман и Делаверан.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную нефтяную компанию Ирана (NIOC), на церемонии, посвященной началу проекта, присутствовали заместитель министра нефти Ирана и исполнительный директор NIOC Хамид Бовард, а также другие высокопоставленные лица.

На реализацию проекта предусмотрено выделение 235 миллионов долларов США. Эти средства будут направлены на бурение 10 новых скважин и ремонт двух существующих.

Согласно расчетам, за 20 лет Иран сможет получить около 1,6 миллиарда долларов США от продажи нефти, добытой на этих месторождениях. Совокупные запасы нефти на месторождениях Сумар, Саман и Делаверан оцениваются в 410 миллионов баррелей. Завершение опытно-конструкторских работ запланировано на срок в 55 месяцев.

В настоящее время в Иране эксплуатируются 74 нефтяных и 22 газовых месторождения. Из них:

37 расположены в зоне ответственности Национальной компании южных нефтяных зон Ирана,

14 — в Центральных нефтяных зонах,

5 — в Арванданской нефтегазодобывающей компании,

5 — в зоне Оффшорной нефтяной компании.

Кроме того, в рамках Морской нефтяной компании активно разрабатываются 5 газовых месторождений.

По данным Национальной нефтяной компании Ирана, общие запасы углеводородов страны составляют 1,2 триллиона баррелей. При этом Иран обладает возможностью извлечь около 340 миллиардов баррелей нефти с использованием существующих технологий, что составляет лишь 30% от общего объема. Оставшиеся 70% запасов пока остаются недоступными для добычи.