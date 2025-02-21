Иран об увеличении экспорта газа в Ирак

БАКУ /Trend/ - В настоящее время Иран не имеет возможности экспортировать в Ирак 20 миллиардов кубометров газа в год.

Как сообщает Trend, об этом заявил советник Ассоциации экспорта нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамид Хоссейни в своем заявлении местным СМИ.

По его словам, Ирак остро нуждается в иранском газе, но Иран не располагает дополнительными объемами для экспорта, поскольку нуждается в газе для собственного потребления.

"Недавно США отменили компромисс, согласно которому Ирак должен был платить Ирану за экспорт газа. Таким образом, Иран не сможет получить деньги за экспорт газа в Ирак", — отметил Хоссейни.

Он также подчеркнул две основные проблемы. Первая — экспорт иранского газа в Ирак уже находится под санкциями, и между странами существует соглашение об обмене газом, по которому Иран должен экспортировать определенное количество газа в Ирак. Однако в нынешних условиях экспорт газа Ираном становится нецелесообразным.

Вторая проблема заключается в том, что Ирак остро нуждается в иранском газе. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявил, что Ирак продолжит импортировать иранский газ до 2028 года, после чего планируется обеспечить потребности страны в энергии собственными силами. Ирак сообщил, что из-за сокращения импорта газа из Ирана не смог выработать 8 тысяч мегаватт электроэнергии и был вынужден использовать дизельное топливо, серу или мазут, что также привело к увеличению загрязнения воздуха.

"Похоже, что в текущей ситуации иракское правительство будет вести переговоры с США, чтобы попытаться продлить концессию на импорт газа из Ирана", — добавил Хоссейни.

Он также отметил, что газовое соглашение по экспорту туркменского газа в Ирак через Иран было подписано между тремя странами, но процесс не начался, так как условия Туркменистана были жесткими.

Отметим, что зимой экспорт газа в другие страны становится невозможным, поскольку потребление газа в Иране достигает максимума, иногда до 850 миллионов кубометров в сутки.

Напомним, что в июле 2017 года между Ираном и Ираком было подписано соглашение о поставках иранского газа в Ирак. В рамках сделки Иран экспортировал в Ирак 52 миллиарда кубометров газа на сумму 15 миллиардов долларов. Контракт был продлен на 5 лет с 27 марта 2024 года, и согласно соглашению, Иран ежедневно экспортирует в Ирак 50 миллионов кубометров газа.