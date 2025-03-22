Увеличился экспорт ненефтяной продукции из иранской провинции Ормузган

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев текущего иранского года (с 20 марта 2024 года по 18 февраля 2025 год) экспорт ненефтяных продуктов из провинции Ормузган, расположенной на юге Ирана, вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта 2023 года по 19 февраля 2024 год).

Как передает Trend, об этом сообщил местным СМИ председатель Организации промышленности, рудников и торговли провинции Ормузган Халил Касеми.

По его словам, за 11 месяцев из провинции Ормузган было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 3,52 миллиарда долларов. В основном экспортировалась продукция промышленности и горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, туризма, ремесел и др. Продукция экспортировалась в основном в страны Азии, Африки и Персидского залива.

Касеми добавил, что за 11 месяцев экспорт продукции в промышленном и горнодобывающем секторах составил 2,58 миллиарда долларов. Так, были экспортированы сталь, гипс и другая продукция.

Представитель провинции отметил, что в текущем иранском году (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года) из провинции Ормузган планируется экспортировать ненефтяных продуктов на сумму 4,12 миллиарда долларов.

Отметим, что, по данным Таможенной администрации Ирана, за 11 месяцев текущего иранского года экспорт ненефтяных продуктов Ирана составил 141 миллион тонн на сумму 53,4 миллиарда долларов. Экспорт ненефтяной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 19% в стоимостном выражении и на 12,6% в весовом.

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