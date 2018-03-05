Иран может начать производство высокообогащенного урана, если США выйдут из ядерной сделки

Тегеран может приступить к производству высокообогащенного урана в случае, если Вашингтон выйдет из ядерной сделки.

Об этом заявил в понедельник официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди в интервью телеканалу Al Alam, передает ТАСС.

"В случае, если [президент США Дональд] Трамп выйдет из сделки, Иран может начать 20-процентное обогащение урана в течение 48 часов", - сказал он. Вместе с тем, по словам Камальванди, "Трампу не хватит смелости, чтобы выйти из ядерной сделки".

Кроме того, как считает представитель ОАЭИ, "большая часть американской элиты не поддерживает действия Трампа и находит их неприемлемыми".

13 октября 2017 года президент США изложил новую, более жесткую стратегию своей страны по отношению к Ирану. Хозяин Белого дома отказался подтвердить выполнение Исламской Республикой соглашения по ее ядерной программе и пообещал добиваться внесения в него изменений, иначе, по его словам, США выйдут из этого договора.

Трамп напомнил, что вновь продлил отмену антииранских санкций, однако это было сделано "лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки".

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