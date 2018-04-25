Лондон заявил о тесном сотрудничестве с союзниками по иранской сделке

25 апреля 2018 17:23 (UTC+04:00)

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что Лондон тесно сотрудничает с союзниками по вопросу ядерного соглашения с Ираном, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи в Вашингтоне с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что намерен работать над новым соглашением по иранской ядерной программе.

По словам Макрона, новое соглашение будет включать четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками по тому, как решить целый ряд задач, которые ставит Иран на Ближнем Востоке, в том числе по тем пунктам, которые может затрагивать новое соглашение, предложенное президентом Макроном", — заявил представитель Мэй.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранской ядерной программы: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США и "европейская тройка" (Великобритания, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз.

Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.

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