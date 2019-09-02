СВПД будет не единственной жертвой США, заявил Зариф

Действия США по СВПД наносят удар по всей структуре международного права, если не сохранить соглашение, то ядерная сделка будет не последней жертвой Вашингтона, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Действия Америки – это не только удар по СВПД, а по всей конструкции международного права. Поэтому если мы не найдем способ противодействовать США, СВПД будет не единственной потерей. Поэтому у нас совпадающие с Россией взгляды на этот вопрос", - заявил Зариф в интервью телеканалу "Россия 24".

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в понедельник заявил, что власти Ирана будут "ждать до последнего" дня мер от сторон ядерной сделки по ее выполнению и уже в соответствии с этим Тегеран примет решение. Ожидается, что меры будут объявлены 5 сентября.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран может отказаться от третьего этапа сокращения своих обязательств по ядерной сделке, о чем сообщило агентство IRNA. В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что если Тегеран решит перейти к очередному этапу сокращения обязательств, то они будут более жесткими, чем предыдущие.

Тридцать первого августа лидеры Ирана и Франции Хасан Роухани и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого иранский президент заявил, что планируемый Тегераном в сентябре третий этап сокращения ядерных обязательств будет обратимым, как и предыдущие этапы.

Иран объявил о сокращении обязательств по сделке, заключенной в 2015 году, после того как США вышли из соглашения и восстановили санкции против Тегерана. Европейские участники соглашения пытаются сохранить сделку.

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