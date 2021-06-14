В МИД Ирана заявили, что переговоры по ядерной сделке не зашли в тупик и продолжаются

Ядерная программа 14 июня 2021 12:13 (UTC+04:00)
В МИД Ирана заявили, что переговоры по ядерной сделке не зашли в тупик и продолжаются

Переговоры по ядерной сделке в Вене не зашли в тупик и продолжаются, однако нынешний раунд вряд ли завершится в течение недели. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Переговоры в Вене не зашли в тупик, и нет ничего невозможного. Диалог по техническим и правовым вопросам продолжается", - сказал он. Дипломат добавил, что "пока рано судить об окончании переговоров, однако вряд ли они завершатся на этой неделе".

По его словам, "США должны предоставить необходимые гарантии, чтобы то, что произошло при [бывшем президенте США Дональде] Трампе, не повторилось".

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