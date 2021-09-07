МАГАТЭ узнало об увеличении Ираном запасов высокообогащенного урана в 4 раза

Иран за последнее время в четыре раза нарастил запасы высокообогащенного урана.Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на квартальный отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Иранские резервы высокообогащенного урана выросли четырехкратно", - отмечает агентство.

При этом, указывает Bloomberg, международные наблюдатели "во все большей степени встревожены" активностью Ирана в ядерной сфере.

Западные СМИ отмечают, что согласно докладу, теперь в распоряжении Ирана - 10 кг высокообогащенного - до 60% - урана, тогда как на момент предыдущей оценки МАГАТЭ в мае этого года речь шла о 2,4 кг. Также выросли запасы обогащенного на 20% урана - с 62,8 кг до 84,3 кг.

Кроме того, в МАГАТЭ отметили: Иран чинит препятствия при проверке его ядерной активности.