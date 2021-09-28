Франция призвала к скорейшему восстановлению иранской ядерной сделки

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая на Генеральной ассамблее ООН, призвал к скорейшему возобновлению переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее в Госдепе заявили, что правительство Ирана не приняло решения по ядерной сделке и не планирует возвращаться к переговорам. Вашингтон призвал Тегеран как можно скорее начать диалог по вопросам ядерных вооружений.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. В начале мая 2018-го США объявили об одностороннем выходе из сделки и возобновлении антииранских санкций. Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.