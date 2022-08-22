МИД Ирана заявил, что США пока не дали ответ на предложения ЕС по ядерной сделке

Тегеран пока не получил ответ Вашингтона на предложенные ЕС инициативы по урегулированию разногласий на переговорах по ядерной сделке. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы пока не получили ответа от правительства США на предложения европейской стороны, - сказал он. - Об успехе нынешней фазы переговоров можно будет говорить, когда европейцы объявят, что получили ответ от США".

По словам дипломата, "оставшиеся [на переговорах] вопросы являются важными и должны быть разрешены для заключения соглашения".

Газета The Wall Street Journal 11 августа сообщила, что дипломаты Евросоюза составили проект финального текста документа по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Согласно этой информации, Евросоюз предложил Тегерану уступки в вопросе расследования, касающегося обнаруженного МАГАТЭ ядерного материала, происхождение которого иранская сторона не объяснила. Издание отмечает, что предложение Брюсселя - это шаг навстречу Тегерану, поскольку это расследование является одной из ключевых проблем для западной стороны.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году бывший в тот момент президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из этой договоренности. Действующий американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля прошлого года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.