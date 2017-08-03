Верховный лидер утвердил Хасана Рухани на посту президента Ирана (ФОТО)

3 августа 2017 10:39 (UTC+04:00)

ТЕГЕРАН /Trend/ - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи официально утвердил клирика-центриста Хасана Рухани на посту президента Ирана.

Аятолла Али Хаменеи вручил письмо о подтверждении переизбранному президенту Хасану Рухани на церемонии его утверждения на посту президента Ирана, проходящей третьего августа в Тегеране.

Инаугурация президента Рухани состоится пятого августа в здании парламента. Рухани был переизбран президентом страны на выборах, состоявшихся в мае этого года. В течении двух недель после присяги президент должен представить свой новый Кабинет парламенту для получения вотума доверия.

Во время своей второй предвыборной кампании 68-летний Хасан Рухани пообещал сформировать более свободное общество и улучшить экономическое положение страны.

Рухани, который во время первого срока президентства выступал за заключение ядерного соглашение с мировыми державами, столкнулся с обвинениями в заключении неудачного соглашения, которое не принесло пользу простым жителям страны.

Хотя ядерное соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), обеспечило снятие с Ирана санкций, связанных с ядерной программой страны, эта сделка не принесла значительной пользы простым иранцам, которые утверждают, что они не чувствуют ее эффекта в своей повседневной жизни.

В то же время санкции, введенные США в отношении Ирана, бросили тень на результаты ядерной сделки, а президент Рухани пообещал отреагировать на действия США нарушением условий этой сделки.

(Авторы: Фархад Данешвар, Мехди Сепахванд)

Azernews Newspaper
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