В МАГАТЭ подтвердили выполнение Ираном обязательств по ядерной сделке

14 октября 2017 00:52 (UTC+04:00)

Иранские власти выполняют все обязательства, которые они взяли на себя по сокращению своей ядерной программы в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), режим верификации этой страны самый надежный, заявил гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано на фоне выступления президента США Дональда Трампа по иранской теме, передает РИА Новости.

"Как я уже сообщал Совету управляющих (МАГАТЭ), обязательства, связанные с ядерным оружием, взятые Ираном в рамках СВПД, осуществляются", — говорится в заявлении, распространенном в пятницу вечером пресс-службой организации.

Он добавил, что "в настоящее время Иран подвергается самому надежному режиму ядерной проверки в мире".

Azernews Newspaper
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