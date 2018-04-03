Иран готов работать с Россией до уничтожения последнего террориста в Сирии

3 апреля 2018 20:13 (UTC+04:00)

Иран готов сотрудничать с Россией по Сирии до уничтожения последнего террориста в этой стране и установления полной стабильности, заявил министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами на встрече с главной российского оборонного ведомства генералом армии Сергеем Шойгу, передает РИА Новости.

"Мы, безусловно, продолжим сотрудничество по Сирии до тех пор, пока там не будет уничтожен последний террорист и не будет установлена полная стабильность", — сказал Хатами.

"И мы очень признательны России за то, что мы вместе с вами несем обязанность перед сирийским народом и выполняем работу по восстановлению этой страны", — подчеркнул иранский министр.

Он отметил, что двустороннее сотрудничество России и Ирана неуклонно расширяется. По его словам, об этом говорит и беспрецедентное количество перелетов ВКС РФ через территорию Ирана.

Хатами рассказал, что Московская конференция по международной безопасности, которая пройдет 4-5 апреля, вызывает особый интерес Ирана, и поблагодарил российского министра за приглашение в Москву.

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Azernews Newspaper
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