Иран представил новую ракетную систему земля-воздух

Иран представил новую систему ПВО "Камин-2" на военном параде по случаю Дня армии. Об этом в среду сообщило агентство IRNA, передает ТАСС.

По информации агентства, система "Камин-2" предназначена для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на низкой высоте. Отмечается, что "Камин-2" - это усовершенствованная версия системы ПВО малого и среднего радиуса действия "Мерсад", разработанной Ираном в 2010 году.

Ранее, по сообщению агентства Mehr, президент ИРИ Хасан Роухани заявил, что Иран "произведет или получит любые виды вооружений, которые ему будут необходимы". При этом он отметил, что его стране для этого не нужно одобрение иностранных государств.

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