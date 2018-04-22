Глава МИД Ирана рассказал о перспективах диалога с США по заключенным

22 апреля 2018 02:04 (UTC+04:00)

Переговоры между США и Ираном о судьбе американских граждан, задержанных в Тегеране, состоятся тогда, когда США "поменяют отношение" к Ирану, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу CBS, передает РИА Новости.

Как сообщает телеканал, представитель МИД Ирана осудил попытки США добиться освобождения своих граждан, находящихся в заключении Тегеране по обвинению в шпионаже или попытке шпионажа.

"Вы не участвуете в переговорах, проявляя неуважение к стране (Ирану – ред.), ее народу, правительству, открыто предъявляя претензии, включая иллюзию о смене режима. В таком случае вы не оставляете места для подлинного диалога", — заявил Зариф.

По словам Зарифа, Иран готов к обмену заключенным с США в том случае, если Вашингтон "поменяет свое отношение".

Кроме того, представитель иранского МИД заявил, что Иран соблюдает все требования по обеспечению охраны здоровья заключенных американцев.

Ранее представитель госдепартамента Хезер Науэрт призвала правительство Ирана освободить граждан США Багера Намази, Сиамака Намази, Вана Сиюэ и Роберта Левинсона. Кроме того, она заявила, что США обеспокоены ухудшающимся здоровьем 81-летнего заключенного Багера Намази.

Сиамак Намази и его отец Мохаммад Багер Намази, имеющие двойное гражданство Ирана и США, были приговорены в Иране к десяти годам тюрьмы за шпионаж. Также иранский суд приговорил гражданина США Вана Сиюэ, задержанного спецслужбами, к десяти годам тюремного заключения за попытку "внедриться" в иранские органы власти.

В марте 2007 года Роберт Левинсон, которому на тот момент было 60 лет, исчез в районе иранского острова Кис. Ранее он работал в ФБР и занимался борьбой с организованной преступностью, но, как утверждают власти США, уволился оттуда за несколько лет до исчезновения. Некоторые СМИ подозревают, что Левинсон работал на ЦРУ.

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