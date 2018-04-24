Новый договор по Ирану будет шире предыдущего - Макрон

24 апреля 2018 21:52 (UTC+04:00)

Новое соглашение по Ирану, идея которого обсуждалась во вторник на встрече президентов Франции и США - Эммануэля Макрона и Дональда Трампа, будет шире предыдущего, заявил Макрон в ходе пресс-конференции в рамках визита в США

Трансляция пресс-конференции в прямом эфире велась телеканалом BFMTV, пишет РИА Новости.

"Мы не разрываем соглашение, чтобы оказаться нигде. Мы создадим новое соглашение, более полное", - сказал французский лидер.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США и "европейская тройка" (Британия, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.

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