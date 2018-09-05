Глава МИД Ирана: Трамп использует Сирию для внутриполитической борьбы в США

5 сентября 2018 13:49 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявлениями о Сирии решает собственные внутриполитические задачи. Такое мнение выразил в среду министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает ТАСС.

"Трамп пытается ловить рыбу в мутной воде, чтобы решить внутриполитические задачи. Его положение в США сложно назвать устойчивым, и он пытается компенсировать эту проблему за счет сирийского народа", - приводит слова Зарифа агентство Mehr.

Министр призвал президента США "уйти в сторону, чтобы дать возможность работать тем, кто борется в Сирии с террористами". "Если другие не будут вмешиваться, то мы быстрее решим проблему экстремизма в стране", - сказал он.

Ранее Трамп написал в Twitter, что президент Сирии Башар Асад "не должен безрассудно атаковать сирийскую провинцию Идлиб". Он отметил, что "россияне и иранцы сделают большую гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии".

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований.

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