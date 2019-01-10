Зариф назвал свой визит в Индию эффективным

В конце своего визита в Индию министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал встречу с экономическими лицами страны конструктивной, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«После трёхдневной эффективной встречи со многими индийскими экономическими лицами я покинул Нью-Дели. У меня была хорошая встреча с Сушмой Сварадж и другими лидерами. Эти отношения выгодны для народов обеих наших стран. Я также высказал свое мнение о «пост-западном мировом порядке» на Международной конференции «Раисина диалог», заявил Зариф в Twitter.

Министр иностранных дел Ирана прибыл в Нью-Дели в понедельник вечером и встретился с министром автомобильного транспорта и шоссейных дорог Индии Нитиным Гадкари, министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж и МИД Испании Жозепом Боррелем.

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