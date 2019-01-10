Зариф назвал свой визит в Индию эффективным

10 января 2019 11:06 (UTC+04:00)

В конце своего визита в Индию министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал встречу с экономическими лицами страны конструктивной, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«После трёхдневной эффективной встречи со многими индийскими экономическими лицами я покинул Нью-Дели. У меня была хорошая встреча с Сушмой Сварадж и другими лидерами. Эти отношения выгодны для народов обеих наших стран. Я также высказал свое мнение о «пост-западном мировом порядке» на Международной конференции «Раисина диалог», заявил Зариф в Twitter.

Министр иностранных дел Ирана прибыл в Нью-Дели в понедельник вечером и встретился с министром автомобильного транспорта и шоссейных дорог Индии Нитиным Гадкари, министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж и МИД Испании Жозепом Боррелем.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Рябков отметил роль Ирана и Турции в урегулировании в Сирии
Россия 9 января 20:04
Зариф: Иран рассчитывает на скорый уход США из Сирии
Политика 9 января 17:38
Россия и Индия намерены продолжить координацию усилий в БРИКС
Россия 9 января 17:25
Азербайджан и Иран обсудили борьбу с трансграничной преступностью и международным терроризмом (ФОТО)
Общество 9 января 17:09
Тегеран ответит на санкции Евросоюза против Ирана
Политика 9 января 15:02
В Иране иностранные граждане получают банковские услуги
Общество 9 января 13:30
Лента новостей
ADIF огласил объем выплаченных компенсаций вкладчикам закрывшихся в Азербайджане банков
Финансы 11:47
IDEA открыло в Баку пункты по сбору неиспользуемой одежды (ФОТО)
Общество 11:45
На юге Туркменистана введен в строй полипропиленовый завод
Энергетика 11:36
Туркменистан продлил тендер по строительству установки перегонки нефти
Тендеры 11:31
Узбекистан и Пакистан обсудили межпарламентское сотрудничество
Узбекистан 11:17
A-Qroup снова на первом месте в Азербайджане по уровню обслуживания клиентов
Бизнес 11:02
Приключения Аладдина в Баку
Культура 11:02
Под Дамаском заработала линия сборки легковых автомобилей
Арабские страны 11:01
Россия возглавит Кимберлийский процесс в 2020 году
Россия 10:59