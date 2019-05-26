Лариджани переизбрали спикером иранского парламента

Председатель Меджлиса (однопалатный парламент) Ирана Али Ардашир Лариджани переизбран в воскресенье на новый срок, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным агентства Tasnim, в голосовании на открытой сессии парламента участвовали 274 депутата. За кандидатуру Лариджани проголосовали 155 из них. Также на этот пост были выдвинуты Мохаммад Реза Ареф и Мохаммад Джавад Абтахи. Они получили 105 и девять голосов соответственно.

Как отмечает агентство IRNA, Лариджани занимает этот пост с 2008 года.

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