КСИР не задерживал второй танкер, следовавший под флагом Либерии

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) не задерживал второй танкер Mesdar, следовавший под флагом Либерии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Press TV.

По данным телеканала, танкер был ненадолго остановлен и продолжил путь после разъяснений о безопасном судоходстве.

Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант сообщил, что КСИР задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, также был задержан танкер под флагом Либерии. Представитель компании-владельца танкера Stena Impero сообщил, что на борту корабля 23 моряка.

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