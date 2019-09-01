Иран проводит военные учения в Каспийском море

1 сентября 2019 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Военно-морские силы Ирана начали учения под названием "Устойчивая безопасность" в Каспийском море, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на информационный портал иранской армии.

Согласно информации, военные учения проводятся с целью повышение боевых навыков в море.

В учениях задействованы корабли и летательные аппараты, в том числе эсминцы, истребители и вертолеты.

Учения проводятся на территории в 25,8 морских миль.

(Автор: Эльнур Багышов)

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