Замглавы МИД Ирана обсудит во Франции предложения по сохранению ядерной сделки

Заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи в понедельник направится во Францию в сопровождении экономической делегации для обсуждения ситуации вокруг ядерной сделки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило агентство ISNA.

По данным агентства Bloomberg, Арагчи намерен обсудить с французской стороной предложения по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана, принятого в 2015 году.

В воскресенье Арагчи заявил, что Иран вернется к исполнению всех своих обязательств по ядерной сделке, если будут сняты введенные в отношении Тегерана ограничения. По словам замглавы иранского МИД, слова которого привело агентство IRNA, на саммите Группы семи (G7) в Биаррице в минувшие выходные "президент Франции Эмманюэль Макрон провел переговоры с главой США Дональдом Трампом, в ходе которых американская сторона продемонстрировала некоторую уступчивость в вопросе разрешения экспорта иранской нефти".

В субботу президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил по телефону с президентом Ирана Хасаном Роухани прогресс, достигнутый на переговорах в ходе саммита в Биаррице, указав ему на необходимость соблюдать взятые на себя обязательства в рамках ядерной сделки.

СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Иран тогда обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.

Будущее соглашения оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам два месяца (до 8 июля - прим. ТАСС) на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна переходит ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД и приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%.

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