Президент Ирана представил проект "бюджета сопротивления" санкциям США

8 декабря 2019 11:50 (UTC+04:00)

Президент Ирана Хасан Роухани представил парламенту проект "бюджета сопротивления" американским санкциям на следующий финансовый год, который начнется в марте 2020 года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В следующем году, как и в этом, наш бюджет – это бюджет противодействия и сопротивления санкциям", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте. Он отметил, что бюджет был разработан с уходом от опоры на доходы от нефти в условиях тяжелейших американских санкций.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Однако Белый дом не стал продлевать эти исключения, рассчитывая, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.

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