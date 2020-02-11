МИД Ирана и Швеции договорились не допускать политизации катастрофы украинского самолета

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава МИД Швеции Анн Линде договорились не допускать политизации катастрофы украинского самолета, сбитого по ошибке в небе над Тегераном. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба МИД Ирана.

"Линде провела сегодня вечером телефонные переговоры с Зарифом, посвященные катастрофе украинского самолета, - говорится в сообщении. - В ходе диалога [стороны] договорились сотрудничать по этой проблеме и избегать политизации".

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в ходе телефонного разговора с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым призвал избегать политизации катастрофы украинского самолета.