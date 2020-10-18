Второй раунд переговоров между Ираном и Украиной состоится в понедельник в Тегеране

Второй раунд переговоров между Ираном и Украиной по поводу крушения украинского самолета начнется в понедельник, 19 октября, и продлится до среды, 21 октября, в Тегеране, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

В ходе этого раунда переговоров заместитель министра иностранных дел по правовым и международным делам Мохсен Бахарванд встретит заместителя министра юстиции Украины и сопровождающую его команду.

Глава иранской делегации на переговорах рассказал Национальному информационному агентству Украины о фокусе переговоров между Тегераном и Киевом в этом раунде переговоров, что «в ходе этого раунда переговоров состоятся три технических встречи. Одна из этих встреч посвящена техническим обсуждениям, которые будет проводить авиационная организация. Одно заседание посвящено судебным вопросам, проводимым коллегами из судебной системы, а другое заседание - правовым вопросам, связанным с размером компенсации физическим лицам и самолету».

Бахарванд сказал, что после того, как три группы встретятся и будет достигнут прогресс, у них будет открытая встреча. «На этой встрече я и мой украинский коллега, в дополнение ко всем группам, которые вели переговоры, будем присутствовать», - отметил он.

Отметим, что в ходе этих переговоров сначала состоятся экспертные встречи комитетов, а затем заместители министров иностранных дел двух стран обсудят результаты экспертных встреч.