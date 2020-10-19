Иран готов к равным выплатам семьям пассажиров сбитого Boeing

Украина приветствует готовность иранской стороны выплатить одинаковые компенсации родственникам всех погибших в авиакатастрофе под Тегераном, независимо от их гражданства. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в понедельник во время второго раунда переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Приветствуем решение Ирана взять на себя всю ответственность <...>, а также готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв, независимо от их гражданства", - цитирует Енина пресс-служба украинского МИД.

На встрече украинский дипломат подчеркнул необходимость объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы и призвал иранскую сторону обеспечить доступ ко всем соответствующим материалам. Енин также отметил, что прогресс в переговорах по самолету Международных авиалиний Украины будет содействовать нормализации сотрудничества Киева и Тегерана во всех сферах.

Первый раунд переговоров между Ираном и Украиной состоялся в конце июля в Киеве. Одним из главных достижений первого раунда стало то, что Иран включился в переговорный процесс и согласился выполнить все свои обязательства согласно международной конвенции по безопасности авиации. По данным украинских СМИ, третья часть переговоров будет касаться юридических вопросов, связанных с суммой компенсации семьям жертв катастрофы.

Самолет Международных авиалиний Украины Boeing 737-800, следовавший из Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские ВС 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель".