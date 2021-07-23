Верховный лидер Ирана принял вторую дозу вакцины от COVID-19

Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи в пятницу принял вторую дозу иранской вакцины от коронавируса "Ков Иран Баракат", передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Верховный лидер привился второй дозой отечественной вакцины от коронавируса (COVID-19) "Ков Иран Баракат", сообщили на сайте Верховного лидера.

Первую дозу иранской вакцины от коронавируса Верховный лидер принял 25 июня.

Стоит отметить, что аятолла Хаменеи поставил два условия для вакцинации: во-первых, вакцинация не будет проводиться вне очереди, а во-вторых, вакцина должна быть именно иранского производства. Это было причиной, по которой он отказался от получения иностранных вакцин, когда в Иране началась вакцинация лиц старше 80 лет.